Creato il logo per i 700 anni dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone

PORDENONE - L’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, celebra quest’anno i settecento anni di storia. Non c’è una data ufficiale di fondazione ma la prima citazione dell’ 'hospitale beate Marie virginis de Portu Naonis', risale a una bolla di Papa Giovanni XXII del 1319 nel periodo del Papato ad Avignone, conservata al Museo Diocesano d’Arte Sacra di Pordenone, così come il quadro raffigurante la Madonna alla quale è intitolato. La storia delle origini parte dall’ospizio-ospedale di Santa Maria degli Angeli, detta anche Madonna dell’umiltà perché seduta per terra o Madonna che allatta il bambino Gesù, che venne fondato dalla Confraternita dei Battuti.

Per celebrare con iniziative scientifiche, storiche e culturali, i 700 anni dell’Ospedale di Pordenone, si è costituito un comitato organizzatore costituto dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 5, Giorgio Simon, dai primari Roberto Spaziante, Francesco Mazza, Daniela Pavan e da Alberto Rossi già dirigente amministrativo dell’Aas 5. Si costituirà anche un comitato d’onore.

Per identificare il programma di iniziative che nel corso dell’anno saranno organizzate, è stato realizzato un apposito logo, che riporta il numero 700 per ricordare la data di origine, l’icona della Madonna S.Maria degli Angeli, alla quale è dedicato l’Ospedale di Pordenone e non manca il riferimento ad un elemento distintivo della città che è il fiume Noncello, rappresentato stilizzato nella parte inferiore del logo stesso.