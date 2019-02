Fabrizio Corona in arrivo in Friuli: darà un'altra «buca»?

REANA DEL ROJALE - Evidentemente due 'buche' non sono bastate. Sabato 16 febbraio Fabrizio Corona è atteso in un locale alle porte di Udine, l'Enjoy Disco Club di Reana del Rojale. Da qualche settimana, ormai, l'evento sta girando sui social, dando l'appuntamento a tutti gli appassionati del genere a sabato, dalle 22 alle 5 del mattino seguente, in via Nazionale 50. Nella stessa serata il locale ospiterà anche l'evento La Malavie, Gangster Trap & Reggaeton Party.

I precedenti

Dopo quanto accaduto poco prima di Natale a Udine, quando Corona non si presentò al pranzo di beneficenza organizzato in una pizzeria di via Poscolle, c'è curiosità di capire se si farà vedere o meno. Anche perchè l'ex fotografo dei vip è noto per non presentarsi agli appuntamenti nei locali, come avvenuto anche a Lignano lo scorso mese di maggio.