Muore schiacciato da un trattorino: tragedia in Carnia

OVARO - Aveva da poco terminato di tagliare alcuni alberi e cespugli nella zona di Muina, in comune di Ovaro. Per farlo aveva utilizzando un trattorino che a un certo punto, per cause da accertare, mentre si trovava nei pressi del torrente Degano, si è rovesciato, schiacciandolo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio. La vittima è il 63enne Mario Cimenti, residente a Villa Santina.

L'allarme lanciato da alcuni passanti

L'uomo è finito nel torrente Degano e il suo corpo è stato notato da alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi 118 e carabinieri, ma per il 63enne non c'è stato nulla da fare.