Lupo senza vita trovato sulla strada regionale 252 a Flumignano

TALMASSONS - Un lupo investito sulla strada regionale 252 nei pressi di Flumignano, nel territorio di Talmassons. La segnalazione è arrivata da Federcaccia. Il ritrovamento è avvenuto venerdì mattina da parte proprio di un agente di Federcaccia, Salvatore Salerno, del servizio vigilanza venatoria e ambientale. Il lupo sarebbe stato urtato da un’auto giovedì notte.

Esemplari avvistati sui Magredi e in Carnia

Una conferma della presenza di questo animale non solo sulle montagna del Pordenonese (dove gli avvistamenti sono stati molteplici, specie nei Magredi) ma anche in quelle della provincia di Udine, con un esemplare fotografato nei giorni scorsi sul passo Duron, in Carnia (QUI il video del lupo avvistato tra Paularo e Ligosullo).

Non sarebbe l'esemplare visto in Carnia

Il lupo trovato morto a Talmassons non sarebbe quello avvistato in Carnia, ma uno degli esemplari che frequentavano il Pordenonese. Per stabilirlo saranno effettuati degli accertamenti da parte dei ricercatori che da tempo stanno monitorando il ritorno del lupo in regione.