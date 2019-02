Masterchef Italia: Gloria Clama resiste, ma quanta fatica

UDINE - Gloria Clama resiste, ma quanta fatica. L’aspirante chef carnica resta nella cucina di Masterchef Italia, ma pur dimostrando di avere molto talento tra i fornelli, dalla puntata andata in onda nella serata di San Valentino è emerso come la 40enne di Paularo faccia ancora fatica a guidare una brigata. Non a caso la sua squadra, quella rossa, nella prova esterna, ha perso finendo dritta al duello e poi al pressure test.

Salva grazie alla frittura

Gloria non ha convinto con la preparazione dei tortellini, per riuscire poi a salvarsi con la frittura. Ora nella cucina di Masterchef sono rimasti in 15 e puntata dopo puntata, le sfide diventano più complicate, con la competizione tra i concorrenti che cresce. Per la cronaca, ad andare a casa, questa volta, è stato cow boy Gerry.