Scontro tra due auto in via D'Artegna: una finisce ruote all'aria

UDINE - Una donna di 55 anni è rimasta ferita, nella mattinata di venerdì 15 febbraio, in un incidente stradale verificatosi a Udine, all’intersezione tra via D’Artegna e via Monte San Marco. A scontrarsi sono stati l’auto sulla quale viaggiava la donna, residente ad Aviano, una Nissan, e una Volvo V60 condotta da un 67enne di Fiumicello.

La dinamica dell'incidente

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale di Udine, giunti sul posto per i rilievi, la Volvo percorreva via Monte San Marco in direzione di via Bernardinis quando, all’intersezione con via D’Artegna è entrata in collisione con la Nissan Almera che procedeva su via Tartagna. In seguito all’impatto la Nissan è finita ruote all’aria, sbattendo contro una Ford posteggiata a lato strada.

Utilizzato un drone per i rilievi

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla 55enne portandola in ospedale a bordo di un’ambulanza, anche i Vigili del Fuoco. Gli agenti della Polizia locale, per i rilievi, hanno utilizzato il drone.