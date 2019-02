Rissa in viale Ungheria: c'è un ferito

UDINE - Ancora un episodio di violenza nelle strade di Udine. Dopo l'accoltellamento e il tentato stupro nella giornata di San Valentino, venerdì 15 febbraio c'è stata una rissa in viale Ungheria. Il fatto si è verificato verso le 16.30 all'altezza di via Parini.

A quanto pare un uomo, di nazionalità stranieram sarebbe stato colpito con calci e pugni da un gruppetto di persone. Non è ancora chiaro quanti fossero questi 'aggressori'. Una lite che dalle parole, in breve tempo, è sfociata nella violenza. Un uomo, come detto, sarebbe rimasto sull'asfalto sotto i colpi degli altri 'contendenti', ricevendo le cure del personale medico, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza.

All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori si erano già dileguati. Sono in corso le indagini per chiarire i contorni dell'accaduto.