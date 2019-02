Pedone investito in via General Cantore

UDINE – Un pedone di 73 anni è stato investito in via General Cantore. Il fatto si è verificato poco dopo le 19.30 di venerdì 15 febbraio. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato portato all’ospedale di Udine per accertamenti.

Da quanto riferito dalla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, l’uomo è stato centrato da una Fiat Marea condotta da un 43enne mentre si immetteva su via Cantore. Proprio nell’atto della svolta, l’auto è finita contro il pedone, caduto a terra, ferito.