La sede friulana di Hypo Bank in vendita: nuove prospettive per gli 80 lavoratori

TAVAGNACCO - L'attuale sede della Hypo Bank di Tavagnacco sarà messa in vendita e al gruppo austriaco potrebbe subentrare un investitore interessato a proseguire l'attività finanziaria. Una notizia accolta positivamente dai rappresentanti sindacali di Fabi e First-Cisl, che intravedono nuove prospettive per gli 80 dipendenti.

«L’amministratore delegato e direttore generale di Hypo Alpe-Adria-Bank Spa, Maurizio Valfré - si legge in una nota sindacale - ha convocato i rappresentanti sindacali aziendali per un aggiornamento sulla situazione. La Repubblica d’Austria ha ultimato le attività autorizzative alla cessione sul mercato della banca con sede in Tavagnacco. Il processo di vendita prevede la rinuncia della licenza bancaria, con contestuale istanza di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. La trasformazione delle autorizzazioni obbligatorie all’esercizio dell’attività finanziaria avverrà in contemporanea con le attività di offerta sul mercato della proprietà di Hypo Italia. Il progetto prevede molteplici attività: gli obiettivi della proprietà sono di concludere le complesse e articolate fasi necessarie entro la fine del 2019».

«La decisione austriaca di rendere possibile una continuità operativa tramite la cessione a possibili nuovi investitori nel settore finanziario del Friuli Venezia Giulia viene accolta positivamente - aggiunge la nota dei sindacati -. I rappresentanti sindacali aziendali sperano nel mantenimento delle attività a Tavagnacco: ciò garantirebbe una futura stabilità occupazionale agli 80 dipendenti ancora impiegati in Hypo Alpe-Adria-Bank Spa».