Danneggia un'auto con calci e pugni: nei guai un 48enne udinese

UDINE - Dopo quasi tre mesi di indagini, la Polizia locale di Udine ha individuato l'uomo che, lo scorso 22 novembre, ha aggredito (fisicamente e verbalmente) una donna che stava uscendo da un parcheggio. Si tratta di un 48enne di Udine.

L'uomo, a novembre, stava percorrendo il marciapiedi di via Carducci in sella a una bicicletta (con le mani in tasca anzichè reggere il manubrio) quando si è trovato davanti un'auto condotta da una donna intenta a uscire dal aprcheggio del proprio ufficio. Cinvinto di aver subito un tirto, il ciclista si è scagliato contro la vettura colpendoli con calci e pugni, inveendo contro la donna al volante. Dopo aver scaricato tutta la sua aggressività, visto l'avvicinarsi di altre persone, si è dileguato come se nulla fosse.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno avviato le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte e ai filmeti delle telecamere (private e pubbliche) della zona, gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.