Il Pd Fvg riparte dalla candidatura europea di Isabella De Monte

CODROIPO - «La campagna elettorale per le Europee sarà difficile, ma la affronteremo con grinta e coraggio per vincere: non lasceremo l’Europa a chi vuole sfasciarla. Mancano 99 giorni al voto e saranno pancia a terra, con il sostegno di tutti, di una comunità che sa e vuole essere unita, che ringrazio infinitamente». Lo ha affermato a Villa Manin di Codroipo un’emozionata Isabella De Monte, eurodeputata del Pd, componente della commissione Trasporti e turismo, che ha lanciato la sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio assieme al Pd Fvg, presente con numerosi dei suoi dirigenti, iscritti e simpatizzanti. L’evento ha anche visto gli interventi di alcuni cittadini del Fvg in veste di 'testimonial' a sostegno della candidatura di De Monte.

La mattinata si è aperta con l’intervento del segretario regionale del partito Cristiano Shaurli: «Siamo a un bivio: un'Europa più forte e diversa o un'Europa tollerata e progressivamente soffocata da interesi nazionali. Non possiamo essere tiepidi, dobbiamo essere radicali ‎e chiari. Dobbiamo partire da qui», ha spiegato Shaurli, da una regione «le cui possibilità di sviluppo sono prima di tutto europee», indicando le infrastrutture‎, la portualità, i centri di ricerca, la vocazione all'export, delle imprese, la macroregione come «ciò che è in gioco nei prossimi mesi». Ricordando la scelta unitaria fatta dal partito regionale e sostenendo che «il congresso è importante», Shaurli ha tuttavia sottolineato «l'eccezionalita' e l'importanza della scadenza elettorale, cui dobbiamo dedicare le nostre energie maggiori», e quindi ha richiamato i dem a «e essere capaci di costruire‎ una comunità europeista ben più ampia di noi», invitando all'ascolto e al confronto con «tutte quelle persone, forze, associazioni che come noi percepiscono il rischio di una deriva autoritaria e nazionalista, che come noi vogliono rappresentare un'alternativa».

Si sono poi susseguiti gli interventi dei cittadini: Nicolò Miotto, Paolo Ermano, Sabrina Puleo. Conclusioni affidate a De Monte, che ha proiettato una serie di fotografie, anche divertenti, degli anni da sindaco della sua Pontebba, e le lettere ricevute in questi anni da alcuni bimbi che le hanno espresso simpatia attraverso colorati disegni. «Oggi è un giorno speciale – ha detto De Monte -. Sento l’affetto e il sostegno di tutta la mia comunità politica. In questi anni ho lavorato per rappresentare i cittadini, le imprese e i lavoratori della mia regione e del Nordest, e continuerò a farlo puntando a raggiungere, com’è nel mio stile, progetti pratici e risultati concreti, nel segno di un’Europa utile e dei diritti, che è quella in cui credo».