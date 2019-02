Attraversa la pista di sci con la motoslitta e ferisce una ragazza: denunciato

SUTRIO – Ha attraversato un tratto di pista di sci con la motoslitta, ferendo una ragazza friulana di 23 anni. Per questo un il conducente del mezzo è stato denunciato per lesioni colpose.

L'incidente nella zona dei laghetti

Il fatto è accaduto venerdì sulle piste dello Zoncolan, e in particolare all’incrocio tra le piste Tre Alta e Quattro, nella zona dei laghetti. La motoslitta con a bordo due persone, ha ‘tagliato’ le piste per raggiungere una strada innevata utilizzata anche dai mezzi per raggiungere il rifugio Laugiane. Un gesto sconsiderato, visto il pericolo arrecato, anche se solo per un breve tratto, agli sciatori.

La ragazza è finita in ospedale

La 23enne ha riportato una grave contusione al ginocchio ed è stata portata all’ospedale di Tolmezzo dal personale del 118. Ad appurate le responsabilità dell’incidente sono stati gli agenti del Commissariato di polizia di Tolmezzo, in servizio sulle piste dello Zoncolan. Al conducente della motoslitta, oltre a una contravvenzione, è stata notificata anche la denuncia.