Bus della Saf finisce fuori strada: l'autista colto da un malore

CERVIGNANO – Finisce fuori strada con un bus di linea della Saf. E’ accaduto sabato mattina a Cervignano, nei pressi della rotonda dell’ex Drago Nero, in via Ramazzotti. Forse a causa di un malore, l’autista, un 54enne residente a Rivignano-Teor, ha perso il controllo del mezzo, che è finito di traverso sulla statale 14. Per fortuna sul bus non c’era nessuno, con gli studenti che erano da poco scesi per andare a scuola.

Il bus è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto è intervenuta la Croce Verde Basso Friuli di Cervignano, con i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi all’autista, portato per accertamenti all’ospedale di Udine.

Notevoli i disagi al traffico. Sul posto oltre alla Polizia locale, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.