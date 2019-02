Il 'Gamer Village' fa tappa al Terminal Nord

UDINE - Prosegue il tour 2019 di Gamer Village, la più grande manifestazione itinerante di videogiochi d'Italia che farà tappa al Parco Terminal Nord sabato 23 e domenica 24 febbraio. Il tour nazionale di videogame nei migliori centri commerciali d'Italia, partito lo scorso 5 gennaio a Roma, la prossima settimana sbarcherà anche a Udine e per due giorni la galleria del Parco si trasformerà in un’area gaming con protagonisti i titoli più giocati del momento.

Il 23 e 24 febbraio dalle 10.30 alle 19.30 gli appassionati del mondo virtuale potranno provare i giochi più 'gettonati'. In galleria saranno allestite 12 postazioni multigaming, sei da un lato e sei dall’altro con PS4, Xbox one, Nintendo Switch.

I giochi a disposizione: Fifa 19, il gioco per console più venduto in Europa nel 2018; F1 2018, il videogioco basato sul campionato di Formula 1 del 2018 con un vero simulatore; Street Fighter V per il genere 'picchiaduro', nonché quinto episodio della serie Street Fighter e infine Mario Kart 8 Deluxe, una corsa automobilistica con go-kart guidati da vari personaggi del mondo di Super Mario che corrono gli uni contro gli altri tentando di ostacolarsi a vicenda.

L’ingresso alle postazioni è libero e gratuito. In galleria saranno presenti nelle due giornate le hostess per accompagnare in postazione i giocatori.