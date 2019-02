Rintracciato 'pirata della strada': ha spinto fuori strada una 21enne

PRADAMANO – E’ durata meno di un mese la ‘caccia’ al pirata della strada che lo scorso 25 gennaio, dopo aver tamponato e spinto in un fosso un’automobilista 21enne nei pressi del Centro commerciale Bennet, anziché fermarsi a prestare soccorso, si era dileguato.

Gli agenti della Polizia locale giunti sul posto erano riusciti a recuperare alcuni frammenti dell’auto causa del sinistro, presumibilmente riconducibili a una Volvo XC90. In seguito all’avvio delle indagini, l’auto è stata individuata, con danni evidenti nella parte anteriore. Il proprietario del mezzo è stato segnalato all’autorità giudiziaria, che ora potrebbe procedere per omissione di soccorso.

Per fortuna la 21enne spinta fuori strada dopo il tamponamento non era rimasta ferita in modo grave, con lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Non più recuperabile, invece, la sua vettura.