La Gsa non si ferma più e sbanca anche Cento

UDINE - La Gsa Udine conquista la sua quarta vittoria consecutiva sconfiggendo sonoramente la Baltur Cento, fanalino di coda del girone est dell'A2, per 95 a 64. E' stata anche la seconda vittoria consecutiva colta in trasferta per la truppa guidata da coach Martelossi che mantiene saldamente in mano il quarto posto in classifica, nonostante le concomitanti vittorie di Forlì e Verona che inseguono i bianconeri a due punti di distacco. Ben sei i giocatori udinesi finiti in doppia cifra, a testimonianza di una vittoria che ha visto ben figurate tutto il collettivo bianconero.

La partita si è incanalata quasi subito in discesa per la Gsa. Dopo il primo ed unico vantaggio di Cento seguente ad una tripla di Kuksis (7-5), Udine ha realizzato il parziale di 17 a 1 che ha decisamente indirizzato la partita consentendo a Udine di andare alla prima pausa sul +14 (8-22). Nella seconda frazione di gioco, i bianconeri hanno ulteriormente aumentato il proprio vantaggio, tirando con precisione assoluta dalla distanza con oltre il 50% da tre punti (9/16) e mettendo in mostra un Powell che sta smaltendo le scorie post infortunio facendo rivedere i suoi lampi di classe (11 punti e 5 rimbalzi alla fine per l'americano). Gli ultimi due quarti non hanno visto mutare l'inerzia della partita con Cento che è sembrata, oltre che inferiore tecnicamente ai friulani, anche in debito di fiducia, fatta eccezione per un letale Taflaj, appena giunto da Treviglio, autore di 19 punti con 5/8 da tre.

La formazione udinese domenica prossima, prima della pausa per la Coppa Italia di categoria, sarà nuovamente protagonista in trasferta, questa volta a Roseto, contro una squadra atletica e temibile che fornirà un banco di prova più probante per i bianconeri.



Baltur Cento - G.S.A. Udine 64-95 (8-22, 28-55, 43-72)

Baltur Cento: Celis Taflaj 19 (2/6, 5/8), Jamar Taylor 9 (4/7, 0/3), Giovanni Gasparin 8 (4/7, 0/2), Rihards Kuksiks 8 (2/3, 1/4), Yankiel Moreno 7 (3/3, 0/2), Michele Ebeling 4 (2/3, 0/1), Alberto Chiumenti 4 (1/3, 0/0), Michele Benfatto 3 (0/2, 0/0), Adama Ba 2 (1/5, 0/0), Giorgio Di bonaventura 0 (0/0, 0/2), Simone Balducci n.e., Giacomo Manzi n.e.. All. Becchi.

G.S.A. Udine: Trevis Simpson 17 (2/5, 3/5), Riccardo Cortese 16 (3/9, 3/6), Marco Spanghero 14 (2/3, 3/3), Francesco Pellegrino 12 (4/6, 0/0), Marshawn Powell 11 (3/4, 1/1), Lorenzo Penna 10 (0/1, 3/5), Chris Mortellaro 8 (4/4, 0/0), Salvatore Genovese 5 (1/1, 1/4), Mauro Pinton 2 (1/2, 0/3), Stefan Nikolic 0 (0/2, 0/1), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/1), Matteo maria Visentini 0 (0/0, 0/0). All. Martelossi.