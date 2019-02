Musica troppo alta: 37enne sfodera una katana per chiedere di abbassare il volume

UDINE - La musica in quel locale della periferia udinese, evidentemente, era troppo alta. Così un 37enne che abita lì vicino ha bussato alla porta per chiedere di abbassare il volume e, per essere più convincente, ha impugnato una katana, una spada giapponese.

A segnalare l’accaduto è stato l’organizzatore della festa, che preoccupato si è rivolto ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della stazione di Feletto Umberto insieme al personale del Nucleo Radiomobile e della stazione carabinieri di Remanzacco.

I militari in breve tempo sono riusciti a rintracciare il 37enne, residente nell’abitazione adiacente il locale, denunciandolo per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo ha consegnato la katana senza opporsi ai carabinieri.