Polveri sottili: potrebbero verificarsi degli sforamenti in città

UDINE - Sarà una settimana caratterizzata dal superamento del limite delle polveri sottili quella appena cominciata. A darne comunicazione è il Comune di Udine sulla base di una segnalazione arrivata dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Nella comunicazione si fa riferimento a un uperamento dei valore limite stabilito dalla legge per le polveri sottili (50mg/m3 come media giornaliera) almeno fino al 22 febbraio.

Come previsto dal Piano di azione comunale contro l’inquinamento atmosferico, il Comune invita i cittadini invita a ridurre l’uso dei mezzi di trasporto privati e di ogni altra attività causa di significative emissioni inquinanti. Ricorda inoltre che è obbligatoria la riduzione di due gradi (da 20° a 18°) delle temperature medie impostate internamente agli edifici. Sono esentate le strutture con attestato di qualificazione energetica di categoria B o superiore e gli edifici come ospedali, cliniche o case di cura, scuole e abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche.