UDINE – Un tifoso bianconero è morto domenica sugli spalti della Dacia Arena. L’uomo, un 79enne pensionato di Udine, ha accusato un malore mentre sul campo di gioco si stava disputando la partita tra Udinese e Chievo.

Purtroppo, nonostante i soccorsi (avvisati dagli altri tifosi), per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo.