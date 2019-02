A luglio chiude Croatto: sparisce un altro pezzo di storia cittadina

UDINE – Se ne va un altro pezzo di storia cittadina. A fine luglio, infatti, chiuderà i battenti la storica gioielleria Croatto di via delle Erbe. Al suo posto aprirà un’occhialeria.

La gioielleria, aperta nel 1925, negli ultimi anni è stata portata avanti da Rudy Croatto, come ricorda il Messaggero Veneto citando le parole dell’imprenditore udinese: «Non avendo eredi, dopo oltre 45 anni di attività, sono costretto a chiudere con molto dispiacere: è il nostro negozio di famiglia».

Un addio, quello di Croatto, non privo di amarezza nel vedere come la città e il suo salotto buono, piazza San Giacomo, in particolare, sono state ridotte, con la proliferazioni di bar e il venir meno di botteghe storiche.