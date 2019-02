ARLeF presenta Tui e Tuie: i nuovi cartoni animati in friulano

FAGAGNA - È stato il Museo di Cjase Cocel di Fagagna il primo palcoscenico per la presentazione pubblica della nuova serie di cartoni animati Tui e Tuie, «firmati» ARLeF (Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane). «La Regione ci tiene molto alla sua specialità legata alle diversità linguistiche del territorio – ha detto Alessia Rosolen, assessore regionale all’Istruzione, che ha partecipato alla presentazione -. In relazione a ciò, molte cose sono state fatte e altre sono in cantiere per valorizzare il plurilinguismo, a partire dalle scuole dell’infanzia».

«L’Agenzia sta lavorando molto per fornire ai bambini prodotti di qualità per apprendere il friulano – ha sottolineato il presidente, Eros Cisilino -. Questo cartone animato, inoltre, lancia un forte messaggio sociale, poiché insegna ai bambini, in maniera simpatica e leggera, piccole regole del vivere civile che le famiglie sapranno sicuramente apprezzare». Dopo gli esperimenti di alto gradimento della Pimpa e di Omenuts, serie di cartoni animati di qualità, parlanti friulano e dedicati alle scuole dell’infanzia, ora è la volta di questa nuova serie che proviene dalla Russia ed è già stata trasmessa con successo da Disney Channel, in Australia, Nuova Zelanda e altri Paesi. Attualmente va in onda su Telefriuli, nell’ambito della trasmissione Maman! e dello spazio Telefruts.

L’ARLeF ha realizzato la versione in lingua friulana del cartone animato (in collaborazione con Belka Media - Raja Films), ora disponibile anche in un grazioso cofanetto dvd che raccoglie 34 episodi. Protagonisti dell’animazione sono due gattini blu dolcissimi, ma un po’ pasticcioni. Tui e Tuie sono fratello e sorella. Grazie a una scatola magica e a una fervida immaginazione vengono trasportati lontano da casa e vivono avventure piene di sorprese e scoperte, apprendendo dai compagni di viaggio delle buone norme di vita sociale. Alla presentazione, oltre all’assessore Rosolen e al presidente Eros Cisilino, erano presenti anche William Cisilino, direttore dell’ARLeF; Renata Chiappino, dirigente dell’Istituto comprensivo di Fagagna; Patrizia Pavatti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e Daniele Chiarvesio, Sindaco di Fagagna.

Una cinquantina di bambini delle Scuole dell’Infanzia di Silvella e Madrisio e della Scuola Primaria di Ciconicco, guidate dalle rispettive insegnanti, hanno recitato e cantato alcune filastrocche in friulano e, con gran divertimento, hanno assistito alla proiezione di due avventure di Tui e Tuie.