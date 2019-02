'Diga Digo Doo - The swing party' all'Ottagono di Codroipo

CODROIPO - Sabato 23 febbraio, dalle 20, al centro Polifunzionale Ottagono Codroipo va in scena la III edizione del magico evento che coniuga l’atmosfera swing e il circo anni 30: 'Diga Digo Doo - The swing party'.

LA SERATA - Ci saranno uomini forzuti, domatori di bestie feroci e ballerine volanti ad accogliervi, il tutto accompagnato dalla musica jazz, hot jazz, regtime, swing e blues dei The Knights Of Rhythm direttamente da Lubiana e il meraviglioso DjSet di Yeronumus Kaplan da Trieste. La serata sarà intervallata da incursioni di danza aerea a sorpresa curate dall’associazione Tumblerart di Udine. Per entrare nello spirito giusto la serata inizierà con una lezione gratuita di Charleston/jazz solo tenuta dai maestri Elia e Giovanna dell’associazione portogruarese The Great Coconut Club alle 20. Un vortice di emozioni in un atmosfera tutta vintage. Un dress code in stile, vi aiuterà a immedesimarvi nella serata e come vuole la tradizione nei grandi eventi potrete portarvi a casa un ricordo in bianco nero sulla nostra luna! a disposizione un fotografo e set fotografico e una postazione bar, con bevande e stuzzichini rigorosamente retrò.

