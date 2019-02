Strada della Val Dogna interrotta per una frana

DOGNA – La strada della Val Dogna è bloccata a causa di una frana. Il fronte dello smottamento è piuttosto ingente, avendo un’ampiezza di circa 50 metri. Il fatto è avvenuto martedì 19 febbraio. A darne comunicazione è la pagina Facebook del Comune di Dogna, dove si legge: «Strada della Val Dogna interrotta circa al chilometro 10 a causa di un imponente frana che ha invaso la viabilità».

Il sindaco Simone Peruzzi ha già avvisato la Protezione Civile dell’accaduto. La frana, costituita da elementi rocciosi e massi, ha sommerso la carreggiata distruggendo le barriere paramassi e il guardrail. Fortunatamente in questa stagione le borgate della valle non sono abitate, quindi nessuno è rimasto isolato. I disagi maggiori sono per il comparto turistico, visto che da questo versante non si può raggiungere il rifugio Fratelli Grego.