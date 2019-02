"We Are Lignano 2019" porta in Friuli la data zero di Ultimo

Le sorprese di "We Are Lignano 2019" non sono ancora finite! Un altro giovane artista ha scelto la località balneare friulana come location per la sua data zero: Ultimo. Il cantante si esibirà allo stadio Teghil, diventando il terzo nome di richiato della manifestazione dopo Vasco Rossi e Jovanotti.

«Siamo molto felici di annunciare che Ultimo sarà a Lignano Sabbiadoro il 29 giugno per la data zero del suo Colpa delle Favole tour» dichiara Luca Tosolini, amministratore delegato di Fvg Music Live. «Una ventata di vivacità e novità. Ultimo è un cantante molto giovane che ha avuto un successo strepitoso. L’uscita del suo primo album Pianeti nel 2017, la vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018, il successo dell’album Peter Pan che raggiunge le vette delle classifiche. Fino ad arrivare al Colpa delle Favole tour che partirà ad aprile. La sua incredibile ascesa sembra quasi una favola. Ed è con gioia ed entusiasmo che lo aspettiamo a Lignano. Sarà allo stadio Teghil che il cantante farà la sua prova generale prima del grande concerto del 4 luglio allo stadio Olimpico e ci auguriamo di cuore di portargli fortuna. Siamo certi che a Lignano sarà un concerto intenso ed emozionante con un pubblico giovane, che canterà tantissimo. Vi aspettiamo!»

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle 11 di mercoledì 20 febbraio e in tutti i punti vendita TicketOne e nelle rivendite autorizzate dalle ore 11 di sabato 23.