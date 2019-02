UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 20 febbraio, prevede alla costa alle Prealpi cielo variabile o nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie che potrebbero persistere, in parte, anche durante il giorno.

Sulle zone interne delle Prealpi e sulla fascia alpina cielo poco nuvoloso per velature. Nelle valli inversione termica notturna e temperature miti di giorno.