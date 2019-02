Nuovo avvistamento di un lupo: questa volta a Studena Alta e a Piani

PONTEBBA - Nuovo avvistamento di un lupo in Alto Friuli. Dopo la foto scattata qualche giorno fa tra Paularo e Ligosullo (e dopo l'esemplare trovato senza vita a Talmassons), l'animale è stato visto nelle vallate sopra Pontebba, a Studena Alta. E' successo sabato mattina. Difficile dire se si tratti dello stesso esemplare del Duron, di certo conferma che oltre ai Magredi nel Pordenonese, ormai il lupo abbia scelto come luogo di passaggio anche le montagne tra Carnia, Valcanale e Canal del Ferro.

Chi ha avuto modo di fotografarlo ha parlato di un animale tranquillo, forse abituato ad avere a che fare con l'uomo, che alla vista dell'auto non è scappato, ma ha continuato la sua 'passeggiata' senza fretta. Un altro avvistamento è avvenuto anche in località Piani, sempre nel territorio di Pontebba. Sono in corso gli accertamenti da parte del Corpo forestale regionale.