Tenta di sfuggire alla Polizia e finisce in un 'buco' di 4 metri: ferito

UDINE - Tenta di scappare a un controllo della Polizia ma scavalcando alcune recinzioni non si accorge di un 'buco' di circa 4 metri e ci finisce dentro. E' accaduto lunedì 18 febbraio a Udine. Protagonista della 'fuga' un 37enne pakistano.

Alla vista degli agenti della squadra Volanti, lo straniero ha iniziato a correre, inseguito da uno dei poliziotti. Dopo aver superato muretti e recinzioni, si è ritrovato senza accorgersene nel salto di una rampa di accesso a un garage. Rimasto ferito nella caduta, è stato soccorso prima dagli agenti, poi dal personale del 118 e portato in ospedale.

Il 37enne era già stato oggetto di un ordine di espulsione dall'Italia emesso dal Questore, e in tasca gli sono stati trovati 33 grammi di hashish. E' stato quindi denunciato per l'inottemperanza dell'ordine a lasciare il territorio nazionale e per il possesso dello stupefacente.