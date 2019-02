Il Castello di Udine sarà rimesso a nuovo dalla Danieli con 900 mila euro

UDINE – E’ tutto pronto per il restyling del Castello di Udine. Come anticipato qualche mese fa in occasione di Friuli Doc, la Danieli, dopo gli interventi in piazza Libertà, farà tornare all’antico splendore non solo la facciata esterna dell’edificio, ma anche le scalinate (quella anteriore e quella posteriore) e la torretta. L’annuncio è stato dato dal sindaco Pietro Fontanini, che ringraziando l’azienda di Buttrio per l’interesse, ha reso noto che l’investimento sarà di 900 mila euro.

Via libera alla bozza di protocollo

La giunta comunale ha dato il via libera alla bozza di protocollo che sarà siglato tra Soprintendenza, Comune, Danieli e l’associazione degli industriali friulani (che si sono occupati della parte progettuale). Per l’azienda di Buttrio, come detto, si tratta della continuazione di quanto fatto negli ultimi anni sfruttando i vantaggi dell’Art Bonus, con interventi finalizzati al restauro dell’angelo, del campanile della chiesa di Santa Maria di castello, della torre dell’orologio e dei due Mori, delle statue e della fontana della piazza, della loggia di San Giovanni.

Il commento dell'assessore Cigolot

«Si tratta di un intervento che lascerà il segno nella città di Udine – ha confidato l’assessore Fabrizio Cigolot – visto che riguarderà un luogo simbolo per Udine. Ringraziamo la Danieli per la generosità e confidiamo, dopo la firma ufficiale del protocollo, di poter dare avvio ai lavori entro la fine dell’anno». Contestualmente il Comune si occuperà del miglioramento e della sistemazione degli spazi interni del Castello.