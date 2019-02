Auto sospetta ferma in strada: a bordo c'è una donna con le doglie

UDINE – Gli agenti della squadra Volante si sono avvicinati a quell’auto, ferma in piena notte, davanti a un istituto di credito, pensando a qualche malvivente in azione. Invece si sono trovati davanti una donna incinta con le doglie e il marito. Come anticipa il Messaggero Veneto, è accaduto l’altra notte in piazzale Osoppo alle 3.

I poliziotti si sono subito messi all’opera per fornire tutto il supporto possibile alla donna, una 30enne di nazionalità albanese. Vista la fretta del bimbo di venire al mondo, gli agenti non ci hanno pensato due volte e, a sirene spiegate, hanno scortato l’auto fino al vicino ospedale.