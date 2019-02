Nuovo stabilimento Abs-Danieli: 200 milioni di euro per 200 posti di lavoro

UDINE - «E' bello vedere imprese che credono e investono nel nostro territorio: una scelta lungimirante soprattutto in un contesto macroeconomico complesso, che premierà chi saprà dimostrarsi maggiormente competitivo sul mercato. Una capacità, quella di vedere lontano, propria di Danieli e della divisione delle Acciaierie Bertoli Safau, che hanno fatto scuola mettendo in campo misure anticicliche per contrastare la stagnazione e puntare sullo sviluppo». Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della posa della prima pietra del nuovo stabilimento produttivo che sorgerà di fronte alla sede principale di Abs - divisione steelmaking del Gruppo Danieli a Cargnacco, su un'area di complessivi 150.000 metri quadrati con uno spazio coperto dedicato agli impianti produttivi di circa 50.000 metri quadrati.

Operazione da 200 milioni di euro

Un'operazione dal valore di 200 milioni circa, che darà lavoro a quasi 200 persone. Nel suo intervento, Fedriga ha sottolineato la necessità di creare alleanze fra istituzioni e mondo imprenditoriale: "Il nostro impegno su questo fronte - ha indicato - si legge con chiarezza nelle misure, penso in primo luogo al taglio dell'Irap e all'introduzione del credito di imposta che abbiamo inserito in legge di stabilità. Fondamentale è inoltre il capitolo relativo alla semplificazione: una partita - ha precisato Fedriga - sulla quale è attualmente impegnato il Consiglio regionale, con l'obiettivo di alleggerire il carico burocratico e lasciare spazio allo sviluppo sostenibile».

Industry 4.0 protagonista

Nel corso della conferenza stampa, che ha visto la partecipazione del presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti, sono state evidenziate le caratteristiche dell'impianto che si basa sui principi della industry 4.0. «Tenere gli stabilimenti sul nostro territorio è possibile - ha precisato il governatore - se saremo capaci di puntare con decisione su fattori quali la specializzazione, la qualità, la formazione e la tecnologia».