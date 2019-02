Non risponde al telefono da qualche giorno: soccorsa dalla Polizia locale

TOLMEZZO - È terminata con un lieto fine, grazie al pronto intervento della Polizia locale dell’Unione della Carnia e dei sanitari del 118, la caduta di un’anziana di Tolmezzo che vive da sola. Nel pomeriggio di venerdì 15 febbraio gli uffici del Comando sono stati allertati dai vicini di una signora novantenne residente nel centro cittadino preoccupati perché l’anziana, da qualche giorno, non rispondeva al telefono e al campanello nonostante i ripetuti tentativi.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto e, dopo un primo tentativo di prendere contatto con la donna, hanno udito una richiesta di aiuto giungere dall’interno dell’abitazione. Gli operatori hanno quindi scavalcato la recinzione posta sul retro dell’appartamento situato al piano terra e forzato la portafinestra riuscendo così ad entrare nel soggiorno: qui hanno trovato l’anziana stesa a terra, dolorante ma cosciente.

Confusa e disidratata da due giorni, si trascinava in casa cercando di rialzarsi per chiedere aiuto. Rassicurata la signora, gli agenti hanno allertato i sanitari del 118 che hanno poi trasportato l’anziana novantenne all’ospedale di Tolmezzo per le cure del caso.