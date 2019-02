Scontro in viale Venezia: ferite tre persone, una è un bimbo

UDINE – E’ di tre feriti (di cui uno minore) il bilancio dell’incidete verificatosi giovedì verso le 18 a Udine, all’intersezione tra viale Venezia e via Firenze. A scontrarsi sono state una Volkswagen T-Roc con a bordo un 34enne di Martignacco e una Volkswagen Golf condotta da una 55enne di Udine.

Qualcuno non ha rispettato il semaforo

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale, giunti sul posto per i rilievi, la T-Roc percorreva viale Venezia in direzione periferia quando, all’altezza di via Firenze, è finita contro la Golf che procedeva dalla direzione opposta e stava svoltando su via Firenze. E' probabile, quindi, che una delle due vetture non abbia rispettato le indicazioni del semaforo. L’impatto è stato molto violento. Feriti i due conducenti e un bambino di 11 anni che si trovava a bordo della Golf con la nonna. Tutti sono stati portati in ospedale per accertamenti con contusioni varie a bordo di 3 ambulanze del 118 giunte sul posto dal Santa Maria della Misericordia.

Traffico bloccato

Sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. Il viale è rimasto bloccato a lungo in direzione Pasian di Prato, con gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a deviare il traffico lungo via Firenze.