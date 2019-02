Lo Snow Volley Tour fa tappa in Fvg: sarà sullo Zoncolan

UDINE – L’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour sbarca per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Sabato 9 e domenica 10 marzo la Baita Goles sul Monte Zoncolan ospiterà una tappa del circuito Italiano nato nel 2015. Artefice dell’iniziativa il Gruppo Sportivo Pallavolo Lucinico, in collaborazione con la Smilevents Apssd di Gorizia e con Snow Volley Italia. Il tutto è possibile grazie all’ospitalità del gestore della Baita Goles, Teodoro Caldarulo, oltre che del supporto della Promoturismo Fvg.

Lo Snow Volley è una disciplina emozionante e coinvolgente, capace di abbinare la spettacolarità del beach volley e gli scenari mozzafiato della montagna, tanto che sarà proposto come sport dimostrativo alle prossime Olimpiadi. La testimonial dell'evento sarà Maijda Cicic, allenatrice delle giovanili della Libertas Martignacco. Attorno alla splendida Baita Goles, a 1.600 metri, saranno posizionati tre campi che ospiteranno almeno duecento atleti provenienti da tutto il Nord Italia, ma anche da Austria e Slovenia. Il torneo si svilupperà in quattro categorie: 2vs2 maschile, femminile e misto e 3vs3 misto. Le partite saranno inoltre corredate da spettacoli di Cheerleading, DJ Set, concerti dal vivo e una tappa del concorso di bellezza Miss Blumare (legato a Msc Crociere) per la prima volta in assoluto sulle nevi. Fino alla Baita Goles arriveranno anche le telecamere di Sportitalia, media partener ufficiale del tour, che trasmetteranno le parti salienti dell’evento sul canale 60 del digitale terrestre. Prossimo obiettivo: le Olimpiadi Lo Snow Volley è oggi una disciplina ufficialmente riconosciuta dalla Fipav insieme a Pallavolo, Beach e Sitting Volley. L’obiettivo dello Snow Volley Tour 2019 è permettere a tutti di mettersi alla prova in questo nuovo sport 'estremo', che si gioca a ogni altitudine e con qualsiasi condizione atmosferica. La disciplina per decenni è stata praticata solo a livello amatoriale in nazioni ricche di abbondanti nevicate.

Una delle prime testimonianze risale al 1955: è una fotografia in bianco e nero che ritrae alcuni giocatori russi, tra cui il campione olimpico Vitali Kovalenko, mettersi alla prova nei dintorni di Mosca. I pionieri nostrani di quella che sarà la nuova frontiera degli sport invernali sono i ragazzi di Snow Volley Italia, che si sono posti l’ambizioso obiettivo di approdare la disciplina alle prossime Olimpiadi invernali. E i primi risultati della crescita del movimento nostrano sono tangibili. Uno su tutti, il 5° posto ottenuto dalla squadra italiana alla 1° tappa del circuito europeo che si è tenuta a Mosca lo scorso 20- 22 dicembre, con l’accesso alla semifinale sfumato solo al tie break. Peraltro l’Italia era la seconda delegazione per numero di partecipanti dopo la Russia.

Il torneo dello Zoncolan è aperto a tutti. Un’occasione unica per provare questo sport nuovissimo, innovativo e dal futuro davvero luminoso. Iscrivere la propria squadra è semplicissimo. Basta accedere a questo link: http://iscrizioni.snowvolley.it.