L'Italia torna allo stadio Friuli per sfidare la Finlandia

UDINE - La Nazionale italiana di calcio torna allo stadio Friuli-Dacia Arena. L'appuntamento è per il 23 marzo alle 20.45 per la sfida contro la Finlandia. Per i giocatori di Roberto Mancini, si tratta della prima tappa di qualificazioni all'Europeo 2020. La Nazionale è imbattuta nelle otto gare disputate nel capoluogo friulano, dove ha raccolto 6 successi e 2 pareggi.

Sono 13 i precedenti con la Finlandia (11 successi, un pareggio e una sconfitta), con una striscia positiva di 7 vittorie consecutive negli ultimi 7 confronti.+

La vendita dei biglietti per assistere all’incontro è iniziata venerdì. Tante le promozioni dedicate anche ai tifosi bianconeri, che potranno acquistare i tagliandi nei punti vendita vendita di Listicket (clicca qui) e sui siti internet www.figc.it e www.ticketone.it.



Biglietti e prezzi

TRIBUNA CENTRALE - Euro 55,00

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO - Euro 35,00

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVO AZZURRO - Euro 30,00

TRIBUNA LATERALE - Euro 45,00

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO - Euro 30,00

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVOAZZURRO - Euro 25,00

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 12 - Euro 5,00

DISTINTI - Euro 35,00

DISTINTI RIDOTTO - Euro 25,00

DISTINTI RIDOTTO VIVO AZZURRO - Euro 18,00

DISTINTI RIDOTTO UNDER 12 - Euro 5,00

CURVE - Euro 10,00

CURVE RIDOTTO SPONSOR - Euro 5,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 23 marzo 2001), agli Over 65 (nati prima del 23 marzo 1954) e ai possessori delle fidelity card dell’Udinese Calcio (Udinese Away e Udinese My Passion).

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino a 12 anni (nati dopo il 26 marzo 2007) e sono acquistabili solo ed esclusivamente se l’accompagnatore del minore è in possesso di un tagliando intero o ridotto Donne/Under 18/Over 65.

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori di card Vivo Azzurro.

Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso da venerdì 22 febbraio a venerdì 8 marzo a questo indirizzo (http://accreditations.figc.it/dise/) fino ad esaurimento dei posti disponibili.