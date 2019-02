Minaccia la sorella con un coltello: 18enne nei guai

TRICESIMO - I carabinieri della stazione di Tricesimo hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di minaccia aggravata un 18enne del posto che, nel corso di una lite per futili motivi, avrebbe minacciato la sorella convivente con un coltello da cucina.

La giovane si sarebbe rifugiata in bagno sfuggendo dal fratello che stava impugnando un coltello da cucina. E’ stata la stessa ragazza a calmare il ragazzo, togliendogli la lama dalle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il 18enne per minaccia aggravata.