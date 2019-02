In fuga dalla Lombardia: fermati dalla Polizia due malviventi romeni

RONCHIS – Erano in fuga con l’obiettivo di oltrepassare il confine e fare ritorno a casa. Ma sono incappati in un controllo della Polizia stradale di Palmanova in autostrada, all’altezza di Ronchis. Due cittadini romeni di 35 e 22 anni, componenti di una banda di ladri che ha messo a segno diversi colpi tra le province di Milano e Bergamo, sono finiti in carcere.

I due uomini finiti in manette sono accusati di aver compiuto 3 furti in altrettante farmacie, uno in un’officina oltre a 5 episodi di ricettazione di autovetture, targhe e dispositivi ‘Telepass’. Nella loro auto è stato rinvenuto anche un telefono cellulare rubato il 14 febbraio in una ditta di serramenti in Brianza.

I due uomini, in stato di arresto, formalizzato in collaborazione del personale dell’Arma, sono stati accompagnati nel carcere di Udine.