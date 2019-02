Doppio incidente tra Udine e Campoformido: 8 feriti, 3 dei quali sono bambini

UDINE – Due incidenti stradali e 8 feriti, tre dei quali bambini. E’ accaduto tra le 16 e le 17 di sabato 23 febbraio a Udine e a Campoformido.

Il primo sinistro è avvenuto in città, all’intersezione tra via Molin Nuovo e via Fusine. Per cause in corso di accertamento, una Skoda Fabia condotta da una 62enne di Udine, percorrendo via Fusine è andata a sbattere contro una Mercedes con alla guida una 42enne di Udine che procedeva su via Molin Nuovo. Ferite le due conducenti e due bambini che viaggiavano sulla Mercedes. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i mezzi del 118, che hanno trasportato i 4 feriti in ospedale.

L’altro incidente è avvenuto poco dopo, alle 17, a Campoformido, sulla statale 13 Pontebbana. C’è stato uno scontro frontale tra Nissan Qashqai e una Citroen Xsara, con una Golf che è sopraggiunta in un secondo momento senza riuscire a fermarsi in tempo. Quattro le persone ferite, tutte portate in ospedale a bordo dei mezzi del 118: una famiglia composta da padre, madre e figlioletta e un altro uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.