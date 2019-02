Il 3 marzo la riapertura dell'Oasi dei Quadris a Fagagna

FAGAGNA - Domenica 3 marzo alle 10 (in caso di maltempo sarà rimandata a domenica 10 marzo) all'Oasi dei Quadris avverrà la liberazione delle cicogne, occasione in cui saranno i bambini presenti ad assegnare un nome alle magnifiche star della giornata. Il tutto si svolgerà con la presenza di 'Siediti e AscoltaTi', delle installazioni in cui ci si potrà sedere e rilassarsi in mezzo alla natura. A disposizione di tutti i presenti vi sarà uno spazio disponibile per il pranzo al sacco ed un chiosco gastronomico. Ingresso gratuito ad offerta libera.

Per L'occasione i gestori Maurizio Zuliani (del centro di recuper di Campoformido), Giuliano Baradel (del centro di recupero della fauna selvatica di Terranova e Luca Frasson (del centro di recupero fauna selvatica della Provincia di Treviso e del centro di recupero Provincia di Pordenone) libereranno alcuni dei loro ospiti.

L'Associazione Amici dell'Oasi dei Quadris - onlus, è una organizzazione di volontariato formata da un centinaio di soci che accudiscono e curano gli animali ospitati e si occupano della manutenzione dell'Oasi, in maniera totalmente gratuita. Tra le specie presenti nell'area troviamo: la cicogna e l'ibis eremita, ma non solo, infatti è possibile ammirare il fantastico tarpan o 'cavallo selvatico europeo'. Nel periodo invernale l'Oasi rimane chiusa. Riaprirà domenica 3 marzo con l'evento 'Il giorno della Cicogna'.