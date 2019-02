Giovane senegalese aggredito e derubato nel giorno del suo compleanno

UDINE - Un ragazzo senegalese è stato rapinato venerdì mattina a Udine, nella zona del centro studi. Nel corso della manifestazione studentesca, il giovane è stato avvicinato da altri quattro giovani i quali, dopo averlo strattonato e colpito, sono riusciti a impossessarsi del portafogli contenente 75 euro. Grazie anche all'aiuto di chi ha assistito alla scena, la Polizia è intervenuta rintracciando tre dei quattro aggressori, e trovando addosso a uno di loro il portafogli.

Nei confronti di un 19enne italiano e di un 17enne kosovaro, entrambi residenti in provincia, arrivati a Udine per partecipare alla manifestazione studentesca, è scattato l’arresto per rapina e lesioni mentre gli altri 2, di cui uno minorenne identificato successivamente, sono stati denunciati in concorso per lo stesso reato in stato di libertà. Una brutta disavventura per il senegalese, che proprio venerdì festeggiava il compleanno.