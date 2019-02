UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 26 febbraio, prevede cielo poco nuvoloso o temporaneamente variabile per la presenza di velature o stratificazioni nuvolose in quota.

Temperature miti di giorno, soprattutto in pianura e a fondovalle, con zero termico a 3.000 metri circa. Di notte saranno possibili locali foschie sulla bassa pianura, mentre sui monti, in quota, sarà probabile vento moderato da nord.