Blitz della Polizia nell'hinterland: arrestato spacciatore 18enne

UDINE - Blitz in un'abitazione dell'hinterland udinese, sabato mattina, da parte del personale della Squadra Mobile della Questura. All'interno gli agenti hanno identificato due italiani 18enni, entrambi finiti in manette.

Il primo giovane, titolare dell'appartamento, è stato trovato con 8 grammi di cocaina, 700 grammi di marijuana, una cinquantina di pastiglie di farmaco oppioide, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. per questo è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un secondo giovane, anch'egli 18enne, già affidato a una comunità non della provincia friulana, è stato arrestato in quanto destinatario di una misura cautelare in istituto penale per minorenni dopo aver posto in essere comportamenti violenti all’interno della comunità, dalla quale si era allontanato, peraltro, senza autorizzazione.