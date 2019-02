Maratona di arti marziali Csen: a Lignano in arrivo quasi 2 mila atleti da tutta Europa

LIGNANO – Saranno due giorni all’insegna delle arti marziali, quelli che Lignano Sabbiadoro si appresta a ospitare sabato 2 e domenica 3 marzo 2019. Al palazzetto dello Sport ‘Efa Village Bella Italia’ (viale Centrale 29) si sfideranno quasi 2 mila atleti (con loro anche circa 80 arbitri) provenienti da tutta Italia e dall’Europa (Ungheria, Austria, Croazia, Slovenia e Bulgaria): «La maratona delle arti marziali è un evento consolidato, nonché una delle poche manifestazioni ad alto livello, in Italia, nel panorama delle arti marziali», ha spiegato Giuliano Clinori, vicepresidente di Csen Nazionale e presidente del Centro Sportivo Educativo Nazionale del Fvg. «Sin dalla sua edizione numero 'zero', l’evento si è svolto all'interno dell'Fsb show. In mancanza della fiera, quest’anno abbiamo deciso di trasferire la maratona a Lignano Sabbiadoro, nell'unica struttura che può ospitare un così alto numero di atleti».

MOLTE DISCIPLINE - Moltissime le discipline presenti: Grappling, Wu shu, Judo, Ju jitsu, Karate, Kyusho, Kick Boxing light, Sanda, Tui Shou, Hashita, Aikido, Thai chi. «La novità di quest’anno sarà la gara di Tui shou, disciplina che deriva dal Thai chi e inserita in via sperimentale in questa manifestazione», ha chiarito Clinori che ha sottolineato poi come «il Karate, invece, sarà fra le discipline che da sempre partecipano alla maratona, tanto che nell'ambito dell’evento si svolgerà anche la prima tappa del campionato regionale dello Csen (la seconda sarà a Pordenone e poi a seguire Portogruaro)».

GARE - Fra le gare previste alla ‘Maratona di arti marziali Csen’ – organizzata da Csen Fvg, con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, del Coni – comitato regionale Fvg,di Turismo Fvg, del Consiglio regionale Fvg, della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, e grazie alla sponsorizzazione di Fiditalia, agenzia Pittilino – anche due eventi di carattere internazionale (Kick Boxing light, Wu shu); due appuntamenti che rientrano nell’ambito dei tornei nazionali (Sanda e Wu shu, referente il M° Francesco Callegari); nonché un interregionale (Tui Shou).

AGGIORNAMENTI TECNICI - Non mancheranno poi gli aggiornamenti rivolti ai tecnici: Grappling (con il M° Giampaolo Puggioni); Tai Chi (Mario Antoldi); Ju jitsu (Andrea Di Marco e Maurizio Degrassi); Judo (Andrea Di Marco, Arianna Novello e Marco Ciannavei); Hashita (Gianfranco Camerini); Close combat (Luciano Tubetto). Entrambe le giornate si apriranno alle 9 del mattino per proseguire fino a sera. Le ultime premiazioni sono previste per domenica, alle 18. Insomma, sarà un weekend per tutti gli appassionati delle arti marziali.

INFO – Per le iscrizioni c’è ancora tempo. Tutte le info sono disponibili sul sito www.csenfriuli.it | 0432.624844 |