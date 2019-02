Supera di 80 km/h il limite: patente sospesa, via 10 punti e 850 euro di multa

UDINE – Sfrecciava a 156 km/h dove il limite è di 80 km/h. Per questo a un automobilista a bordo a una Skoda è stata sospesa la patente, sono stati tolti 10 punti e gli è stata affibbiata una multa da 847 euro. Il fatto è accaduto la scorsa settimana nell’area di cantiere dell’autostrada A4 e ha visto coinvolta una pattuglia della Polizia stradale. Proprio le forze dell’ordine, in una nota, ricordato come «il superamento della velocità sulle strade extraurbane di oltre 50 km/h rispetto a quelle massime consentite, rappresenti un’aggravante nel reato di omicidio o lesioni stradali».

Per quanto riguarda il resoconto della scorsa settimana, la Polizia stradale ha controllato con l’etilometro 224 persone, mentre le contravvenzioni ‘staccate’ sono state 305 per un totale di 546 punti decurtati. Le patenti di guida ritirate sono state 9, le carte di circolazione 12. Sono stati rilevati 12 incidenti stradali, quattro con vicoli commerciali superiori a 3.5 tonnellate, che hanno provocato due feriti. Venticinque, infine, le persone trovate alla guida senza cintare di sicurezza e 4 quelle al telefonino.