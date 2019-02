Patto Stato Regione, il Pd va all'attacco: «I milioni sbandierati da Fedriga sono un bluff»

UDINE - «Gli 800 milioni sbandierati anche oggi da Fedriga sono un bluff: il presidente dovrebbe fare meglio i conti». Commenta così il vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti l'annuncio della sottoscrizione dei nuovi accordi finanziari tra lo Stato e la nostra Regione. Critico anche il segretario dei dem Fvg, Cristiano Shaurli, secondo cui «la firma di Fedriga sul Patto con lo Stato è l'ultima puntata di una fiction e gli 834 milioni sono un effetto speciale. Fedriga ripete quella cifra come un mantra per farla diventare vera agli occhi dell'opinione pubblica, ma sarà il tempo ad avere l'ultima parola».

L'attacco di Moretti

«Quella messa in scena da Fedriga è un'operazione di facciata che mette insieme cifre già maturate in passato e risorse che non c'entrano con il Patto, con un risultato finale che è sostanzialmente identico al tanto vituperato Patto Serracchiani-Padoan». Secondo Moretti «siamo di fronte a un Governo regionale che, come quello nazionale, è in perenne campagna elettorale e che di fatto non governa. La firma di oggi non è altro che un tassello della propaganda leghista che finora non ha portato alcun risultato concreto per i cittadini e le imprese del Friuli Venezia Giulia».

Campagna elettorale perenne

Per Shaurli «nel Paese e in Regione vi sono governi che non governano ma sono solo in perenne campagna elettorale. A Roma M5S e Lega stanno portando il Paese nella crisi perché non decidono, in Fvg la Lega semplicemente non sa che fare e quindi non fa nulla, tranne mangiarsi più posti possibile per amici e compari di cordata. Fedriga e Salvini sono obbligati a fare chiasso - conclude - per le loro esigenze non certo per quelle dei cittadini: coprono il vuoto e il pericolo imminente».