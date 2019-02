Nuova fermata a misura di disabile in via Napoli: è la sedicesima in città

UDINE - Buone notizie per chi è costretto su una sedia a rotelle e deve spostarsi in città con i mezzi pubblici. E' stata inaugurata martedì mattina in via Napoli la sedicesima fermata a misura di disabile, servita dalla linea numero 8. Alla cerimonia sono intervenuti l'assessore comunale Elisa Asia Battaglia e l'amministratore delegato di Saf Alberto Toneatto.

Nell'occasione è stata presentata la guida 'Città di Udine, servizi urbani accessibili a persone con disabilità motoria', in collaborazione con Saf, dove è indicato il percorso con le possibilità di accesso alle persone su sedia a rotelle. Al momento sono state attrezzate le linee urbane numero 1, 3, 8 e 9. L'assessore attaglia ha preannunciato l'inizio dei lavori anche sulla linea 4, andando a coprire in questo modo buona parte della rete urbana.

Tra gli intervenuti anche alcuni disabili che hanno voluto subito mettere alla prova la nuova fermata. Tutto è filato liscio, con la speranza che il numero di fermate senza barriere architettoniche possa crescere in maniera esponenziale su tutto il territorio comunale.