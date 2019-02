UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 27 febbraio, prevede cielo in prevalenza sereno con temperature miti, specie di giorno in pianura e nei fondovalle montani.

Sui monti in quota sarà probabile vento moderato da nord, mentre sulla bassa pianura saranno possibili locali foschie nelle ore notturne. Zero termico intorno a 2.700 metri di quota circa, con inversione termica notturna nei bassi strati.