Incidenti stradali: due ciclisti finiscono in ospedale

UDINE – Due persone che si trovavano in sella alle loro biciclette sono finite in ospedale dopo essere urtate da due vetture. Si tratta di due episodi distinti accaduti martedì pomeriggio in città. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale di Udine.

Il primo incidente si è verificato in viale Trieste poco dopo le 14. Una Toyota condotta da una 75enne di Taipana percorreva la corsia destra di viale Trieste in direzione viale XXIII Marco quando, giunta all’altezza dell’attraversamento pedonale davanti al teatro Giovanni da Udine finiva addosso alla bicicletta condotta da un 39enne pakistano. Quest’ultimo è finito a terra ed è stato soccorso dal personale del 118, che a bordo di un’ambulanza l’ha condotto in ospedale.

Il secondo sinistro è avvenuto poco prima delle 18 in via della Faula. In questo caso una Hyundai con alla guida un 48enne di Tavagnacco ha urtato la bicicletta che procedeva sulla sua stessa carreggiata, facendo finire a terra una 25enne di Rivignano. Soccorsa dal personale del 118, la donna è stata portata in ospedale.