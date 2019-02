'La Felicità del Cane': evento con esperti del benessere animale a Udine

UDINE - Il Comune di Udine ha organizzato per il primo marzo 2019 la conferenza dal titolo 'La Felicità del Cane'. L’incontro inizierà alle 17.30 nel Salone del Popolo con interventi di esperti che parleranno alla cittadinanza del cane e dei suoi bisogni fondamentali nonché delle regole e dei comportamenti da porre in essere per consentire all’animale condizioni di vita idonee alla sua natura, nel rispetto della normative vigente. Troppo spesso, infatti, è proprio l’essere umano che, suo malgrado, concorre alla negazione di questa felicità ponendo in essere una serie di comportamenti che non seguono l’inclinazione dell’animale ma quella umana.

Come rendere felice il proprio cane

L’amministrazione comunale, rappresentata nel corso della conferenza da Claudia Basaldella, consigliera delegata alla Tutela e Benessere degli Animali, insieme a Stefano Brisinello, medico veterinario responsabile del canile Asui di Udine, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, parleranno alla cittadinanza dell’importanza delle aree di socializzazione per i cani e della loro collocazione sul territorio. I medici veterinari Laura Diracca, esperta in comportamento animale e Michele Plozzer, dirigente dell'Aas 3, andranno a illustrare l’una i concreti comportamenti che deve porre in essere il proprietario per rendere il proprio cane pienamente appagato, l’altro di come la salute umana sia inestricabilmente connessa alla salute ambientale e a quella animale e di come la ricerca della felicità dell’animale debba diventare parte di una strategia unica per affrontare le patologie del cane e la ricerca dell’equilibrio psico-fisico.

Spazio anche agli aspetti giuridici

L’educatore cinofilo Andrea Marussig affronterà invece il tema oggetto della conferenza sulla scorta della correlazione tra felicità ed equilibrio, dimostrandoci come un cane felice sia un cane affidabile. Nel corso della conferenza interverranno anche gli avvocati civilisti del Foro di Udine Sara Schito e Luca Gos Pizzamiglio, che illustreranno da un punto di vista giuridico le norme dettate dalla legge regionale 20/2012 e del regolamento di attuazione in materia di benessere e la tutela degli animali di affezione.

Per qualsiasi informazione sull’evento, i cittadini potranno fare riferimento all’Anagrafe Canina con sede in via Savorgnana 11, Udine – 5° Piano (tel. 0432-1272555).