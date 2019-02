A Udine si parla di reddito di cittadinanza

UDINE - Il Gruppo consiliare regionale M5S organizza un incontro sul tema 'Reddito di cittadinanza - Una rivoluzione per il mondo del lavoro'. Si discuterà del passaggio in Friuli Venezia Giulia dalla misura attiva di sostegno al reddito al nuovo strumento previsto dal Governo nazionale. L'appuntamento è per sabato 2 marzo, alle ore 17, nella sede di Confartigianato FVG in via del Pozzo 8, a Udine.

A relazionare sull'argomento saranno il presidente della Commissione Bilancio al Senato, Daniele Pesco, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, la deputata pentastellata Sabrina De Carlo, il presidente di Confartigianato FVG, Graziano Tilatti, e il segretario generale di Cgil Fvg Villiam Pezzetta. Introdurrà il dibattito la capogruppo M5S in Consiglio comunale di Udine, Rosaria Capozzi, modererà il consigliere regionale Cristian Sergo.

«Abbiamo voluto organizzare questo incontro insieme alle categorie per spiegare la nostra idea di sviluppo del Paese e di rivoluzione del mercato del welfare, del lavoro e della formazione - spiega Sergo -. Non mero assistenzialismo ma un cambio di paradigma che prevede incentivi e il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Stiamo lavorando per portare l'Italia al passo con i tempi e lo vogliamo fare insieme alle imprese e ai lavoratori, ridando loro quei diritti che sono stati negati per troppi anni».