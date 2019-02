E' Alessandro Amici il rinforzo in casa Gsa

UDINE - La Gsa Udine ha comunicato l'ingaggio, dall'Eurobasket Roma, di Alessandro Amici. L'ala 28enne, di 2 metri di altezza, prenderà il posto di Salvatore 'Totò' Genovese, destinato a tornare in serie B a Firenze.

Si è così concluso il trasferimento del giocatore pesarese che radio-mercato già da alcuni giorni dava per concluso, ma che in realtà si è risolto in extremis (i termini per il tesseramento scadono il 28 febbraio) con il G.M. Micalich che martedì scorso ha definito con successo la trattativa. Amici era un giocatore seguito da tempo dalla società friulana e ben conosciuto da coach Martelossi che lo ha avuto prima a Ferrara e poi a Mantova. Atleta estroso e di grande impatto fisico, l'ex Roma si propone in primis come back-up di Cortese, ma può anche dare una mano da numero quattro giocando più vicino a canestro dove, però, nelle ultime partite è esploso Nikolic. Con l’Eurobasket Roma, con cui ha giocato finora nel girone ovest di serie A2 con una media di 32' di impiego a partita, ha prodotto 14,7 punti, 4,9 rimbalzi e 4,1 assist di media. Una addizione importante la sua nel roster friulano, fatta prendendosi qualche rischio in merito al carattere del giocatore (un 'fumantino', l'ha definito Micalich) che, però, avrà in Martelossi un allenatore che conosce e che stima.

Il Presidente Pedone ha così benedetto l'arrivo del nuovo bianconero: «Siamo molto felici di annunciare l’arrivo di un giocatore del calibro di Amici che di sicuro aumenterà il tasso tecnico della nostra squadra grazie alla sua duttilità e capacità di 'incastrarsi' nello scacchiere a disposizione del nostro coach. Vogliamo provare ad essere protagonisti fino alla fine della stagione ed è per questo che abbiamo deciso di regalare alla squadra e ai nostri splendidi tifosi un giocatore che nel girone ovest stava disputando una stagione di primissimo livello». Amici avrà ora una decina di giorni di tempo per conoscere l'ambiente udinese prima dell'esordio con la casacca bianconera in programma il 10 marzo contro Jesi.